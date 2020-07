Pielgrzymka na Jasną Górę w Archidiecezji Łódzkiej będzie miała w tym roku charakter "sztafety". Codziennie będzie mogło iść w niej 150 osób

Informację dotyczącą organizacji pielgrzymki zostały ogłoszone w liście, jaki napisał arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. Został on odczytany we wszystkich kościołach archidiecezji w niedzielę, 28 czerwca.

Abp pisze:

"Nasze pielgrzymowanie należy przygotować i przeżyć w trudnym dla nas czasie jakim jest epidemia koronawirusa. Pomimo trudnych warunków w jakich funkcjonujemy chcemy, aby nasze pielgrzymki mogły się odbyć. Dlatego w sposób inny niż zwykle musimy przygotować się do tych rekolekcji. Doświadczenie pandemii i panujących w niej warunków sprawia, że szczególnie musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo i zachować się bardzo odpowiedzialnie. Stosując się przede wszystkim do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego konieczne jest, aby już na etapie przygotowania pielgrzymek, mieć na uwadze zagrożenie jakie niesie epidemia.

Wspomniane wytyczne GIS dyktują nam w tym roku bardzo szczególną formę pielgrzymowania. Niestety nie wszyscy którzy mamy takie pragnienie możemy udać się pieszo na Jasną Górę. Możemy pielgrzymować w sposób niemalże reprezentatywny. W naszej archidiecezji ustaliliśmy limit 150 osób dla każdej pielgrzymki. Będzie to forma sztafety 100 pielgrzymów dziennie plus 50 osób tworzących zaplecze organizacyjne. Organizatorzy pielgrzymek wskażą nam instrukcje i sposoby ich przeprowadzenia.

Dlatego wobec wszelkich ustaleń i ograniczeń priorytetem stanie się w tym roku pielgrzymowanie duchowe. Nie tylko nałożony limit wiekowy (od 18 do 65 roku życia) czy stan zdrowia, ale też troska o tych z którymi mamy pielgrzymować i tych których spotkamy na pielgrzymim szlaku sprawia, że odpowiedzialność w tym czasie doświadczenia pomaga nam zrozumieć nasze ograniczone uczestnictwo w pielgrzymkach. Dziękuję tym, którzy przyjmą ze zrozumieniem wymienione warunki naszego pielgrzymowania."