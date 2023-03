Piękni 44-letni - to właśnie ich czas w IV lidze

W doliczonym czasie gry jeden punkt miejscowym uratował Arkadiusz „Święty” Świętosławski. -

Strzelił gola jak marzenie - mówi Ireneusz Przybysz, kierownik czwartoligowca. - Umiejętnie wykończył dośrodkowanie w pole karne. Wyszło jego boisko doświadczenie. On zresztą bardzo pozytywnie wpływa na drużynę. Dodam, że to jego drugi gol w czwartej lidze w tym sezonie. 44-latkowie rządzą w Sokole. On już dawno zapracował na miano klubowej legendy. Dla młodych piłkarzy jest wzorem pracowitości i zaangażowania.