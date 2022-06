Piękne i zdolne - dwie miss z Politechniki Łódzkiej z najlepszymi pracami dyplomowymi!

Sukces dyplomantek Wydziału OiZ

Spektakularny sukces odniosły dwie piękne absolwentki kierunku Management na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Karolina Bielawska zajęła I miejsce za pracę licencjacką pt. „The Image of Miss Polonia Brand”, przygotowaną pod opieką prof. Magdaleny Grębosz-Krawczyk, a Natalia Kiszko miejsce II za pracę pt. „Competitiveness of model agencies operating in Poland”, zrealizowaną pod opieką prof. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, wręczyło nagrody za najlepsze prace dyplomowe z zakresu zarządzania.

Obie dyplomantki, jak widać po tytułach ich prac, analizowały zagadnienia związane ze światem modelingu i wizerunkiem marki konkursu dla najpiękniejszych dziewcząt. Nic w tym dziwnego - Karolina Bielawska to Miss Świata 2021, a Natalia Kiszko to finalistka Miss Polonia 2021. Obroniony dyplom licencjacki to nie koniec ich kariery na Politechnice Łódzkiej, bo obie kontynuują naukę na studiach magisterskich „Master of Business Studies”.