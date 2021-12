Piękna wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” w łódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego

Zebranych gości powitał dr inż. Roman Stępień, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej w Łodzi. Wystawę będzie można oglądać do 10 grudnia, po uprzednim zgłoszeniu grupy pod nr telefonu: (42)-254-05-70.

Wystawę organizuje Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (w Łodzi był obecny dyrektor MSiTSławomir Majcher) przy współpracy Fundacji Kazimierza Górskiego.

– Jestem przekonany, że wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” zainteresuje nie tylko sympatyków piłki nożnej – mówi dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Roman Stępień. – Odwiedzający naszą placówkę zobaczą na dwudziestu planszach, stu zdjęciach, historię życia naszego legendarnego szkoleniowca, patrona naszej szkoły. Będą prywatne fotografie wybitnego szkoleniowca, ale także te związane z futbolem. Przedstawiona jest jego kariera piłkarska i trenerska od Lwowa - miasta jego urodzenia - poprzez największe sukcesy reprezentacyjne i klubowe, aż po dom w Warszawie. Na wystawie w naszej placówce znajdą się tak unikalne rzeczy, że nawet syn Kazimierza Górskiego, Dariusz Górski, który też pojawił się na wernisażu mówił, że widział je po raz pierwszy.

Wiele zdjęć jest autorstwa właśnie Dariusza Górskiego, który był fotoreporterem w redakcji „Piłki Nożnej”.

Jakie zdjęcia można zobaczyć na planszach w Szkole Mistrzostwa Sportowego?

Oczywiście są zdjęcia z pamiętnych finałów mistrzostw świata w 1974 roku. Nie mogło zabraknąć najsłynniejszego plakatu, pokazującego całą kadrę wraz ze sztabem szkoleniowym.

„Kazimierz Górski miał słabość do folkloru i nie porzucił tego zamiłowania nawet jak został prezesem PZPNj”– tak brzmi podpis pod fotografią trenera z góralami podczas spotkania w Zakopanem z 1992 roku.

Jest plansza ze zdjęciami odznaczeń i medali trenera. Obok zdjęćmedali z igrzysk i finałów mistrzostw świata zwraca uwagę zdjęcie złotego medalu za zasługi dla FIFA. Medal został wręczony panu Kazimierzowi przez prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej Seppa Blattera w 2001 roku w Zurychu.

Możemy podziwiać także zdjęcie orderu olimpijskiego przyznanego Kazimierzowi Górskiemu przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Juana Antonio Samarancha oraz dyplom potwierdzający uhonorowanie polskiego trenera tysiąclecia olimpijskim laurem za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu olimpijskiego.

Osobny rozdział stanowią zdjęcia z Grecji, gdzie pan Kazimierz odnosił sukcesy, jako trener Panathinaikosu i Olympiakosu. Grecję zawsze nosił w sercu.

Na zdjęciach obejrzymy, jak polscy piłkarze odnosili pierwszy sukces pod wodzą pana Kazimierza – podczas igrzysk olimpijskich w Monachium 1972, gdy Polska zdobyła złoty medal.

Są zdjęcia z igrzysk olimpijskich w Montrealu, gdzie drużyna Kazimierza Górskiego przegrała finał, zdobyła srebrny medal, co wówczas zostało uznane za klęskę i pan Kazimierz ustąpił ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski.

Czasy, czasy... Dziś byśmy dali wiele, gdyby nasza reprezentacja mogła przegrać jakikolwiek mecz finałowy...

