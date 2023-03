Piękna tenreczka z Zoo Borysew. Samiczka, z gatunku łudząco podobnego do jeży, jedną z najpiękniejszych w Polsce ZDJĘCIA

- Niech Was nie zmylą jej igły: to nie jest jeż – z humorem instruuje Zoo Borysew. - To tenrek, który z jeżem nie jest nawet spokrewniony. Tenrek to inaczej kretojeż bezogonowy, który w naturze występuje na Madagaskarze. Samiczka z Borysewa, mimo, że nosi imię męskie „Jerzy” jest prawdziwą pięknością swojego gatunku. Jury konkursu w Lublinie oceniało jej barwę, kolor igieł, jakość, pyszczek, oczy, nosek.

- Jesteśmy bardzo dumni z naszej podopiecznej – mówi opiekunka „Jerzego” Sylwia Gliszczyńska. - Wystawa pokazała nam, że w jak dobrej kondycji jest nasza samiczka, która ma 7 lat i jest w Zoo od ponad 6 lat. No może jury zwróciło uwagę, że jest odrobinę „przy kości” ale nic dziwnego – bardzo lubi drewnojady i świerszcze. – dodaje z uśmiechem opiekunka.