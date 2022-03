PESEL dla Ukraińców od 16 marca. Urzędy w regionie łódzkim przygotowują się do przyjmowania wniosków

PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wnioski od 16 marca

Od środy (16 marca) uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać polski numer PESEL. Będzie on potrzebny Ukraińcom do korzystania z opieki społecznej, leczenia czy założenia firmy. Wniosek o numer można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Trzeba wypełnić formularz w języku polskim lub rosyjskim, przynieść zdjęcie, a od osób po 12 roku życia pobierane są odciski palców. Proces jest bezpłatny, uchodźcy mają też prawo do darmowej fotografii. Numer nadawany jest „od ręki”, jego wygenerowanie trwa około pół godziny.