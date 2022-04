Patryk Bryła z Zagłębia nie kryje sentymentu do ŁKS Łódź

W rundzie jesiennej ełkaesiacy przegrali na alei Unii w z zespołem z Sosnowca 0:1 (0:0). Gola w 78 z rzutu karnego strzelił Szymon Sobczak. Ważnym ogniwem zespołu gospodarzy jest Patryk Bryła, który rozegrał w tym sezonie już 24 mecze w I lidze, strzelając jednego gola. Piłkarza nie trzeba przedstawiać fanom ŁKS. Rozegrał w tym zespole 100 meczów ligowych, w których strzelił 17 goli. Z łódzkim klubem przeszedł drogę od III ligi do ekstraklasy. – W ŁKS spędziłem kawałek czasu i zostawiłem tam dużo serca na boisku, przyczyniając się do powrotu drużyny do ekstraklasy - mówi w wywiadzie dla klubowej strony Zagłębia. - Trzy awanse w trzy lata mówią same za siebie.Na pewno w ŁKS miałem swój jak na razie najlepszy moment w mojej piłkarskiej przygodzie. Tak jak wspomniałem, to już jednak było i trzeba patrzeć w przyszłość. Skupiam się na tym, abym podobne statystyki zanotował w barwach Zagłębia. Dla mnie liczy się to co tu i teraz. Zrobię wszystko w tym meczu, aby Zagłębie wyszło z tej potyczki zwycięsko. Tak więc sentymentu na boisku nie będzie.

Z kolei Maciej Radaszkiewicz, który niedawno przedłużył umowę z łódzkim klubem do końca czerwca 2023 roku, aż pali się żeby dostać szansę gry w Sosnowcu. - Zagłębie nie odstawia nogi, ale my również jej nie odstawimy - mówi. - Udowodniliśmy sami sobie w poprzednim meczu z Sandecją Nowy Sącz, że potrafimy grać do końca. Wydaje mi się, że jesteśmy dziś jako drużyna lepsi w ofensywie.

Naszym zdaniem sobotnie starcie nie ma faworyta i najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest remis. Dla ełkaesiaków, którzy walczą o prawo gry w ekstraklasowych barażach, liczą się jednak tylko trzy punkty. ą