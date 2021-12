Pasterka odprawiona przez abp. Grzegorza Rysia odbyła sie w Mileszkach

Pomimo zimna i silnego wiatru oraz obostrzeń pandemicznych łodzianie dość licznie uczestniczyli w nocnych mszach świętych związanych z Narodzinami Chrystusa, czyli popularnych pasterkach. Odbyły się one we wszystkich parafiach w naszym mieście, w większości o tradycyjnej porze, czyli o północy. W nietypowym miejscu, bo w odbudowywanym właśnie po pożarze w sierpniu 2015 roku kościele pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Mileszkach pasterkę odprawił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Miejsce to oczywiście wybrano nieprzypadkowo - to jedna z najładniejszych drewnianych świątyń, która całkowicie spłonęła 6 lat temu, a teraz odradza się dzięki zaangażowaniu łódzkiej archidiecezji, wiernych i zatrudnionych tam budowniczych, m.in. z Podhala. Kościół, podobnie jak jego poprzednik, także zbudowany z drewna, będzie gotowy w przyszłym roku, ale już teraz osiągnięto stan surowy zamknięty, co umożliwiło spotkanie wiernych z arcypasterzem w tę szczególną noc Bożego Narodzenia.