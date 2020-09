Parking dworca Łódź Fabryczna świeci pustkami. Od dziś za parkowanie trzeba tam płacić

Płatne parkowanie przy Fabrycznym

To skutek rozszerzenia z dniem 1 września łódzkiej Strefy Płatnego Parkowania, do której - oprócz odcinków 20 ulic - Włączone zostały także podziemia stacji - ulubiony parking pracowników wielu biur w Nowym Centrum Łodzi i jego pobliżu.

O godz. 10 na poziomie -1 zajętych było tylko ok. 30 proc. miejsc parkingowych (90% stojących tam aut nie miało biletów parkingowych za szybami, co może świadczyć, że albo stoją tam nie od dziś, albo kierowcy zignorowali świeżo uruchomione tam parkomaty). Na poziomie -2 naliczyliśmy... 7 aut. Najniżej, na poziomie -3, nie było żadnego pojazdu.

Kosztowne parkowanie

Nie ma się co dziwić - parkowanie za darmo w samym sercu miasta miało wielu zwolenników. Teraz pozostawienie samochodu na parkingu Fabrycznej to wydatek 31,5 zł za cały dzień (10 godzin płatnych w godz.od 8 do 18). Na dworcu obowiązuje podstrefa A Strefy Płatnego Parkowania, co oznacza, że pozostawienie tam auta wymaga opłaty: za pierwsze pół godziny to 1,5 zł, godzina to już wydatek 3 zł. Opłata wzrasta wraz z czasem postoju...