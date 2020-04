Parki i Ogród Botaniczny w Łodzi znów otwarte! Wyjątkiem park Klepacza

04.07.2016 lodz kwitnacy ogrod botaniczny w lodzi. fot. lukasz kasprzak/express ilustrowany/polska press brak

Do parków i lasów od poniedziałku znów można zaglądać! Wykorzystali to łodzianie, którzy licznie zjawili się w miejskich zieleńcach. Oczywiście pojawili się w obowiązkowych maseczkach ochronnych. Co znamienne, zakładali je też w Lesie Łagiewnickim, mimo że tam nie musieli. Natomiast od wtorku będzie też można chodzić do Ogrodu Botanicznego w Łodzi.