Park Źródliska i Piotrkowska wieczorem – w zimowej, lśniącej tysiącami światełek odsłonie ZDJECIA

Park Źródliska i Piotrkowska – w zimowej, lśniącej milionami światełek odsłonie

Aura sprawiła, że mogliśmy w weekend zobaczyć, jak prezentują się świetlne atrakcje w zimowej odsłonie. „Park miliona świateł” oraz Piotrkowska po zmroku odwiedzały tłumy spacerowiczów. Przed parkiem Źródliska – największą tegoroczną nową atrakcją – kolejka po bilety stała wzdłuż ogrodzenia. Jednak to nie odstraszało gości - głównie były to całe rodziny z dziećmi. Dla nich to największa frajda – poczuć się jak Alicja w Krainie Czarów – bo do tej właśnie książki nawiązuje instalacja świetlna. By to wszystko zobaczyć, zjeżdżają w weekendy nie tylko łodzianie, ale i mieszkańcy okolicznych, a nawet całkiem odległych miejscowości – co widać na rejestracjach zaparkowanych samochodów (np. Warszawa, Kraków, Poznań). Bajeczne instalacje tworzy w parku 1 mln 34 tys. energooszczędnych światełek LED, a ich autorem jest firma Multidekor. Ta sama firma stworzyła także iluminację świąteczną ulicy Piotrkowskiej. Dodaje ona wyjątkowego uroku świątecznemu jarmarkowi, który rozgościł się już na dobre i pozostanie z nami do Bożego Narodzenia.