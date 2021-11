Park miliona świateł. "Wspaniała atrakcja, ale o parkingach nie pomyśleli"

Przed "Parkiem miliona świateł" co wieczór, nawet przy niezbyt zachęcającej pogodzie, ustawia się kilkudziesięciometrowa kolejka chętnych do obejrzenia bajkowych iluminacji. Ale przed parkiem w oczy rzucają się przede wszystkim parkujące na wąskim trawniku miedzy al. Piłsudskiego a chodnikiem samochody. Uliczki przed sąsiadującym z parkiem Muzeum Kinematografii szczelnie wypełnione samochodami, słychać klaksony, bo zwalniający miejsca nie mogą wyjechać - drogę blokują kierowcy szukający miejsca do parkowania. Ul. Targowa przy "filmówce" też maksymalnie obstawiona samochodami. Rejestracje z całej Polski: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław i oczywiście Łódź.

Ktoś nie pomyślał, trzeba było zrobić drugie wejście od ul. Fabrycznej, tam jest pusto, niemal zero parkujących - mówi pani Martyna, jedna z odwiedzających park w sobotę (20 listopada).

Parkujący na trawniku głośno pytają, czy to miejsce w którym można dostać mandat, choć jest oczywiste, że to parkowanie nielegalne, głosów, że nie ma gdzie zaparkować auta jest więcej, padają też wulgaryzmy.