Paraliż komunikacyjny w rejonie Helenówka trwa. Budowa kanalizacji idzie jak krew z nosa...

Od kilku miesięcy trwa budowa kanalizacji na ulicy Okulickiego, co spowodowało konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu jej fragmentu pomiędzy Zgierską a 11 Listopada. Problem w tym, że ten właśnie odcinek ma największe znaczenie dla dojazdu do osiedla Radogoszcz Zachód od strony północnej, stanowił też bardzo uczęszczaną trasę dojazdową z rejonu Helenówka na Teofilów. Kursował też tędy jeszcze do niedawna popularny autobus linii 89, łączący osiedla Radogoszcz Wschód i Zachód z Teofilowem, który w związku z pracami wycofano z tego fragmentu trasy.

Postęp prac na ulicy Okulickiego jest niestety mizerny. Wykonawca wciąż jest na etapie wykopów pod rury, a czeka go jeszcze późniejsze odtwarzanie nawierzchni. Przez ostatni miesiąc roboty posunęły się do przodu bardzo nieznacznie, co oznacza przedłużające się niedogodności dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.