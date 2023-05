Parada Wolności powraca na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Zabawa dla miłośników muzyki elektronicznej

Parada Wolności powraca na ulicę Piotrkowską w Łodzi

W tym roku wydarzenie ma mieć charakter showcasowy, co oznacza, że w Łodzi zaprezentują się kluby i elektroniczne inicjatywy, w tym festiwale, z całej Polski. Już wiadomo, że muzyczne platformy będą miały m.in. białostocki festiwal Up To Date, gdański Crackhouse czy wrocławski Transformator.

- Taki kierunek rozwoju Parady Wolności to wypadkowa tego czym Parada była kiedyś, ale także tego, jak scena elektroniczna wygląda dzisiaj - wyjaśnia Ola Bladosz, rzecznik prasowy Parady Wolności. - Docelowo chcielibyśmy, aby na ulicy Piotrkowskiej pokazywały się najciekawsze inicjatywy związane z elektroniką z całej Polski. To długa droga, ale Parada Wolności wróciła na dobre.

Parada Wolności po dwudziestu latach powróciła do Łodzi w ubiegłym roku - wzięło w niej udział ponad dziesięć platform muzycznych rozmieszczonych na Piotrkowskiej oraz tysiące uczestników bawiących się w rytm muzyki elektronicznej.