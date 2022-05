Parada motocykli 2022 w Zduńskiej Woli. Piknik motocyklowy ZDJĘCIA I FILM

Trzynasty piknik motocyklowy w Zduńskiej Woli

Po dwuletniej przerwie odbywa się Piknik Motocyklowy w Zduńskiej Woli. To już trzynasta edycja tej imprezy i widowiskowego przejazdu ulicami Zduńskiej Woli.

XIII Piknik Motocyklowy w Zduńskiej Woli zorganizowano w sobotę, 21 maja. Zlot motocyklistów poprzedziła parada motocykli, jaka po godz. 15 przejechała przez miasto. Po paradzie na pasażu Rajczaka mieszkańcy mogli podziwiać maszyny uczestniczące w zlocie.

Piknik organizowany jest przy ulicy Kobusiewicza w Zduńskiej Woli. Organizator to Klub Motocyklowy - Never Done - Zduńska Wola.

Parada motocyklistów uczestniczących w pikniku wyjechała z ul. Kobusiewicza przy MOSiR, następnie motocykle jechały ulicami: Piwną, Paprocka, Boczną, Łąkową, Orione, Łaską, pl. Wolności, Sieradzką, Tkacką, Mickiewicza, KEN i powróciły ulicą Łaską, Narutowicza, Piaskową, do pasażu Rajczaka.