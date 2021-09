Para nastolatków spod Sieradza zatrzymana podczas kradzieży markowej odzieży w sklepach w Manufakturze w Łodzi

Stróże prawa odkryli w aucie fałszywe banknoty – w sumie 800 zł, które należały do 19-latka. Policjanci przeszukali też jego mieszkanie, w którym natrafili na kolejne fałszywki – tym razem za 8 tys. zł. Wzory banknotów nastolatek ściągał z internetu.

- Oboje odpowiedzą za kradzież, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 19-latek usłyszał zarzuty fałszowania pieniędzy zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty prowadzą śledczy z II komisariatu – wyjaśnia Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.