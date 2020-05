Pani Stanisława ma 94 lata i rozkochana jest w ŁKS Łódź

- Chodzi nie tylko o najbliższe spotkanie, ale także kolejne rozgrywane na naszym obiekcie, na których nie moga być nasi kibice, którzy wielokrotnie udowadniali, że są z drużyną na dobre i złe - mówi rzecznik prasowy ŁKS Łódź Bartosz Król. - Postanowiliśmy więc wypełnić trybunę dużymi tekturowymi makietami ze zdjęciami naszych fanów. Kiedy wrócimy do normalności fani będą mogli zabrać makiety do domu.

Aby jednak zaistnieć na trybunie przy alei Unii 2 fani beniaminka muszą wykupić miejsce, płacąc 70 złotych (posiadacze karnetów) lub 100 złotych (fani bez karnetu), a następnie wysłać zdjęcie, które ma pojawić się na makiecie.

- Akacja fajnie się rozkręca - mówi Bartosz Król . - Do klubu spłynęło już ponad 100 zdjęć, ale gorąco zachęcamy naszych sympatyków aby włączali się do akcji. Jedną z pierwszych, która przysłała fotografię jest natomiast 94-letnia pani Stanisława, która jest wielkim fanem ŁKS.

Piłkarze ŁKS Łódź przygotowują się za to do arcyważnej potyczki z zabrzanami (30 maja, godz. 15). - W piątek zawodnicy mieli badania lekarskie - kontynuuje Bartosz Król. - Pobierano im między innymi krew. Zaliczyli także dwa treningi. Na sobotę sztab szkoleniowy zaplanował za to jedne zajęcia. Najważniejsze, że biorą w nich udział wszyscy piłkarze. Nikt nie narzeka na urazy, ani też nie jest choćby zaziębiony. Wszyscy też chętnie biorą udział w treningach.

Dodajmy, że przed spotkaniem z Górnikiem zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie Rycerzy Wiosny”, których czeka ciężki bój o uniknięcie degradacji do I ligi.

W piątek (22 maja) poznaliśmy natomiast dokładny terminarz 30. kolejki PKOEkstraklasy, w której łodzianie spotkają się na wyjeździe z wrocławskim Śląskiem. Spotkanie zaplanowano na 14 czerwca (niedziela) w stolicy Dolnego Śląska o godz. 20. Za to pierwszy mecz z udziałem drużyny elity ma być rozegrany już w najbliższy wtorek (26 maja).Wicemistrzowie Polski z Legii Warszawa spotkają się w Legnicy z tamtejszą Miedzią, która, która jest spadkowiczem z elity. Z kolei dzień później pierwszoligowcy z mieleckiej Stali zmierzą się na swoim boisku z Lechem Poznań, którego trenerem jest wielunianin Dariusz Żuraw. Będą to mecze 1/4 finału Pucharu Polski. W marcu udało się rozegrać dwa pucharowe spotkania. Broniąca trofeum Lechia Gdańsk pokonała u siebie mistrza kraju Piasta Gliwice 2:1 (0:0). Pierwszoligowcy z GKS Tychy ulegli natomiast, po dogrywce, Cracovii 1:2 (0:0, 1:1, 0:1). Pucharowy finał 24 lipca na PGENarodowym. ą