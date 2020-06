Pandemia zabiła riksze w Łodzi. Na Piotrkowskiej będzie ich w tym roku jak na lekarstwo

Niepowodzeniem zakończyła się publiczna zbiórka pieniędzy na ratowanie riksz z ul. Piotrkowskiej. Akcja zbierania pieniędzy dla AT Instytutu prowadzona na portalu zrzutka.pl trwała miesiąc i zakończyła się 30 maja. Wpłat było zaledwie kilka, na łączną kwotę 161 zł. Dużo zabrakło do 8 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania przedsiębiorstwa, które wskutek obostrzeń wprowadzonych w stanie epidemii straciło nagle pasażerów, a co za tym idzie znaczną część dochodów .

- Nie załamujemy rąk. Firma będzie działała dalej, ale jeśli chodzi o wynajem riksz to w mocno ograniczonym zakresie. W ubiegłym tygodniu na ul. Piotrkowską wyjechały sondażowo dwie riksze. Z marnym skutkiem, niestety. Łodzianie przestraszyli się koronawirusa i medialnych doniesień na jego temat - mówi Aleksandra Tomczak-Hillebrand, właścicielka AT instytut.

Pasażerów jest więc jak na lekarstwo. Na dodatek całkiem zamarł ruch turystyczny, który w Łodzi rozwijał się jeszcze w ubiegłym roku bardzo ładnie, nie ma żadnych imprez masowych. Właśnie te branże, czyli turystyka i wydarzenia na Piotrkowskiej, najbardziej poszkodowane epidemią, przysparzały klientów rikszarzom, a pośrednio również nam.