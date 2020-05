Pandemia zabija na wiele sposobów. Najbardziej dotyka najuboższych

Uwaga mediów i opinii publicznej skupia się głównie na przebiegu pandemii w krajach wysokorozwiniętych. Tymczasem WHO oraz Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych szykują się na rozwój wydarzeń na biednym Południu. Najczarniejszy scenariusz przedstawiony przez Światowy Program Żywności przy ONZ, przewiduje że z powodu głodu wywołanego kryzysem gospodarczym i przepisami dot. izolacji może nawet umrzeć 30 mln osób - głównie w Afryce i Azji. Wiele gospodarek odczuwa katastrofalny spadek popytu na produkowane przez siebie dobra (np. herbaty na Sri Lance, ubrań w Bangladeszu). Według obliczeń, prawie 8% światowej populacji znajdzie się wkrótce w tragicznej sytuacji - walka z głodem i krachem gospodarczym może cofnąć niektóre kraje o 30 lat w rozwoju.

Na horyzoncie pojawia się widmo skokowego wzrostu zachorowań.

Afryka - 10 mln przypadków w 6 miesięcy?

Chociaż pandemia wydawała się początkowo omijać Afrykę, pod koniec kwietnia zaobserwowano gwałtowny wzrost zachorowań (o prawie 40%). Obecnie na całym kontynencie stwierdzono 45 tys. przypadków, w tym 6783 w samym RPA. Do tej pory zmarło 1806 osób. Na korzyść populacji kontynentu może zadziałać jej młody wiek - poważny przebieg choroby obserwuje się u osób pow. 65 roku życia, z drugiej jednak strony wskazuje się na obecność czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój choroby - niedożywienia lub epidemii HIV. Specjaliści nie są optymistami. Najgorszy scenariusz, przedstawiony prze WHO, przewiduje 10 mln przypadków zachorowań w ciągu 6 miesięcy. Trudno ocenić, jaka może być śmiertelność. Ocenia się, że liczba zachorowań przedstawiana do tej pory może być w pewien sposób zaniżona, ze względu na powszechne problemy z dostępem do opieki medycznej.