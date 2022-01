Pandemia wygoniła go z Piotrkowskiej. Pan Mateusz gra na perkusji na łódzkich osiedlach ZDJĘCIA

- Łodzianie mają gest, na dodatek chętnie wrzucają drobne do kapelusza, uśmiechają się i pokazują kciuki- ocenia hojność mieszkańców Mateusz Joachimiak, który z grania na ulicy utrzymuje się od kilku lat.

Pan Mateusz muzyką zajmuje się połowę swojego 35-letniego życia. Jest samoukiem - sam nauczył się grać na perkusji, gitarze i śpiewać. Gra to, co sam skomponuje. Przez wiele miesięcy rozstawiał perkusję na ul. Piotrkowskiej, ale pandemia - pustki panujące na głównej ulicy miasta - przepędziły go stamtąd. Od tego czasu pojawia się z perkusją lub gitarą na łódzkich osiedlach, ruchliwych skrzyżowaniach Ostatnio grał u zbiegu ul. Retkińskiej i al. Wyszyńskiego, u zbiegu ul. Zgierskiej i ul. Pojezierskiej oraz ul. Przybyszewskiego i ul. Tatrzańskiej. Gra w weekendy oraz w tygodniu, a zimą nie przeszkadza mu mróz czy śnieg.