Palmiarnia w Gliwicach: godziny otwarcia, cennik, mapa. To miejsce gdzie poczujesz się jak w tropikach asz

Sam budynek Palmiarni Miejskiej w Gliwicach przykuwa uwagę. Jego autorem jest Andrzej Musialik, a inspiracją dla projektu była kalifornijska Kryształowa Katedra w Garden Grove. Arkadiusz Gola / Polska Press Zobacz galerię (9 zdjęć)

Dlaczego warto odwiedzić gliwicką palmiarnię, jak do niej dotrzeć i ile kosztują bilety? Tu znajdziesz wszystkie informacje praktyczne, które przydadzą ci się przed wizytą w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Choć Palmiarnia w Gliwicach jest ponad dwukrotnie mniejsza od tej największej w Polsce, która znajduje się w Poznaniu, to jednak co roku przyciąga do siebie setki gości, chcących choć przez chwilę poczuć się jak w tropikach.