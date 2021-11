Padła kolejna linia - tym razem na Dąbrowę Niższą. Kiedy koniec zwijania komunikacji miejskiej? Po co nam w Łodzi tramwaje? Jacek Zemła

Obecne władze miasta pewnie codziennie zadają sobie takie pytanie i niezmiennie dochodzą do wniosku, że są one absolutnie zbędne. Wszystko, co dzieje się w Łodzi od kilku lat świadczy o tym, że łodzianie nie mają co liczyć na sprawną, szybką i punktualną komunikację miejską. Likwidacja kolejnych tras, śladowe remonty torowisk, zawieszanie kolejnych linii, cięcia w rozkładach jazdy czy wreszcie skandaliczne zamieszanie z linią 14 - to wszystko mówi samo za siebie. Jeśli chcecie dojechać, nie liczcie na tramwaj w Łodzi.