Owieczka Dzwoneczek i mały bawół, przyszły na świat w ZOO w Borysewie [ZDJĘCIA, FILMY]

Cztery dni przed nią na świat przyszedł młody bawół afrykański.

- U Bawołów afrykańskich ciąża trwa ok. 11 miesięcy, rodzi się zazwyczaj tylko jedno młode, które waży od 30 do 50kg – wyjaśniają pracownicy ZOO. - U naszej samicy poród przebiegł prawidłowo, zaraz po urodzeniu zaczęła wylizywać młode - jest to bardzo ważny moment dla nowo narodzonego oseska, ponieważ pobudzane jest jego krążenie, wskutek czego krew szybciej dociera do kończyn malucha, co pozwala mu już chwilę po porodzie stanąć na nogach.