Otwieramy żłobki i przedszkola miejskie w Łodzi - jest decyzja! Sprawdź od kiedy

- Nie będą to wszystkie placówki, a jedynie te, które mogą zostać uruchomione zgodnie z obowiązującymi przepisami i które są na to gotowe – powiedziała.

Chęć posłania swojego dziecka do placówek opiekuńczych zadeklarowało 25% ankietowanych rodziców. Tym samym do przedszkoli mamy teraz 3,9 tys. chętnych – na przygotowanych 3 tys. miejsc, a do żłobków 951 - na 860 miejsc. Trzeba będzie jeszcze więc te potrzeby zweryfikować, bo wszystkich dzieci na ten moment przyjąć się nie da. Pierwszeństwo będą miały, zgodnie z wytycznymi, dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej, są zatrudnieni m.in. w handlu, placówkach medycznych czy służbach. Miasto apeluje, by ci, którzy jeszcze mogą się wstrzymać z powrotem swoich pociech do placówek – zostawili je w domach.

- Mamy 50 zadeklarowanych dzieci i tylko 6 nauczycielek gotowych podjąć pracę – mówi Teresa Szkoda, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 235 przy ul. Stawowej. – Jesteśmy w stanie uruchomić trzy grupy po 12 dzieci, czyli przyjąć ich 36. Co z pozostałymi? Jeszcze będziemy się konsultować.

Podobnie sytuacja wygląda w innych placówkach. Tam też jeszcze trwa weryfikowanie potrzeb oraz przygotowania do przyjęcia podopiecznych w bezpiecznych warunkach.