Otwierają przystanie na Arturówku, Stawach Jana i Młynku. Nowe kajaki i rowery wodne

Przystań na Obiekcie Rekreacyjnym „Młynek”

W roku 2018 wybudowana została nowa przystań wraz z aranżacją sąsiadujących terenów, w tym toru rowerowego – pełniącego również w okresie zimowym funkcje górki saneczkowej.

Nowo powstały obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w monitoring w celu poprawy bezpieczeństwa. Obiekt został wyposażony w toaletę publiczną. Zakupione zostało pierwsze wyposażenie obiektu m.in. sprzęt wodny (6 rowerów wodnych 4 os.

i 6 łodzi canoe 3 os.), sprzęt ratowniczy i pomocniczy. Zakupiona została też nowa mała architektura w postaci ławek, koszy oraz stojaków rowerowych w celu uzupełnienia obecnego zagospodarowania obiektu. Zastosowano również oświetlenie drzewostanu na terenie przystani. Jest to pierwszy obiekt rekreacyjny MOSiR wyposażony w pomost pływający (pontonowy).

Nowa przystań na „Młynku” wybudowana została w technologii pasywnej tj. o minimalnym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Zastosowana została technologia odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne oraz odzyskiwanie ciepła z systemu wentylacyjnego. Koszt wyniósł 1,3 mln zł.

W latach 2015-2019 prowadzone były prace modernizacyjne Obiekt Rekreacyjny Młynek m.in. powstały ścieżki pieszo-rowerowe, siłownia plenerowa, miejsca grillowe, boisko do siatkówki plażowej, ustawiona została mała architektura (ławki, kosze, siedziska), rekultywacja terenów zielonych i nasadzenia, przeprowadzona została rozbudowa placu zabaw dla dzieci, również o zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami. Koszt wszystkich prac w latach 2015-2019 to 4,2 mln zł.