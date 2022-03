Otwarto największy salon z garniturami w Łodzi. Co oferuje i w jakich cenach?

Jan Adamski jednocześnie jest głównym projektantem kolekcji firmy.

Do tej pory firma eGarnitur miała tylko jeden salon na Pomorzu. Na kolejny wybrała Łódź bo znajdujemy się w samym centrum Polski. Wczoraj łodzianie, którzy tłumnie zjawili się na otwarciu mieli do wyboru 4 tys. garniturów i smokingów, w siedemdziesięciu różnych modelach. Było też coś dla najmłodszych mężczyzn czyli dwa modele garniturów komunijnych: gładki i w kratkę.

- Zaskoczyło mnie, bo najwięcej panów szukało garniturów do ślubu. Przyszli całymi rodzinami. Ale byli też rodzice z synami, by wybrać garnitur komunijny – mówi Katarzyna Chuda, właścicielka salonu.

Garnitury i smokingi oferowane są w trzech różnych grupach cenowych. Najtańsze są z poliwiskozy, w cenie od 650 zł, droższe z wełny i mieszanek wełny – ok. 900 zł, najdroższe z autorskiej kolekcji Jana Adamskiego, wytwarzane z tkanin produkowanych w słynnej w całym świecie mody włoskiej manufakturze VITALE BARBERIS CANONICO - z ceną znacznie przekraczającą tysiąc złotych.

W salonie, oprócz garniturów i smokingów można będzie od razu dobrać wszystkie dodatki, koszule – aż 50 różnych wzorów – od 109 zł, buty za ok. 300 zł, krawaty, muszki, skarpety i spinki do mankietów w kształcie rowerów, piłek, pocisków itp. – po 69 zł.