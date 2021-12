Otwarcie nowych odcinków A1 z premierem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie w okolicach Radomska ZDJĘCIA, FILMY

Otwarcie nowych odcinków autostrady A1 w Łódzkiem z premierem Mateuszem Morawieckim

Podczas spotkania podsumowane zostały prace przeprowadzone w tym roku na A1. W województwie łódzkim został oddany w całości odcinek D, czyli z Radomska do granic z województwem śląskim, oraz odcinek C z Kamieńska do Radomska. Gotowy jest już także odcinek A z Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego, z wyjątkiem trzykilometrowego odcinka między węzłem Piotrków Zachód i Piotrków Południe na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Ta część trasy została oddana właśnie w czwartek. Dodatkowo oddany do użytku został kolejny niemal trzykilometrowy odcinek „jedynki” między Piotrkowem i Kamieńskiem.