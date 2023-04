Otwarcie Max Premium Burgers w Łodzi. Wielka kolejka po szwedzkie burgery! ZDJĘCIA, FILM, CENY

Max Premium Burgers już działa. Szwedzkie burgery można kupić w Łodzi!

Nowa restauracja Max Premium Burgers powstała przy al. Śmigłego-Rydza 21 . To pierwsza w Łodzi i 24 w Polsce restauracja szwedzkiej sieci z burgerami. Pierwszych klientów burgerownia Max przyjęła we wtorek (18 kwietnia) o godz. 10. Kolejka osób spragnionych burgerów zaczęła jednak ustawiać się dużo wcześniej.

Pan Roman z Łodzi był już pod drzwiami o godz. 6.45. - Przyszedłem, bo nie mam nic innego do roboty - mówi. Podszedł do kasy jako pierwszy i zamówił burgera. Parę minut przed ósmą w kolejce stanęły trzy koleżanki. - Stoję tu bo bardzo lubię Max Burgers. Są bardzo dobre, próbowałam je już we Wrocławiu - mówiła Oliwia, klientka.