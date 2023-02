Otrzymujesz 500+? Musisz złożyć nowy wniosek. ZUS przyjmuje zgłoszenia od dzisiaj (1 lutego) FOTO

500+. Nowy okres świadczeniowy. Jakie zasady? ZUS informuje

Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego, od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.