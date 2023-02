Oto urocze czworaczki z Twardej pod Tomaszowem Mazowieckim. Urodziły się w szpitalu Matki Polki [ZDJĘCIA]

Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi

To dwie dziewczynki i dwóch chłopców - Michalina, Olek, Dominika i Tymoteusz. Są wcześniakami - urodziły się w 30 miesiącu ciąży przez cesarskie cięcie. Szczęśliwy poród odbył się w miniony wtorek, 31 stycznia, około godziny 11 w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dumnymi rodzicami maluchów są Iga i Dominik Żubertowie z Twardej w gminie Tomaszów Mazowiecki, którzy oczywiście nie spodziewali się ciąży mnogiej...

- Chcieliśmy mieć dzieci, a kiedy dowiedzieliśmy się, że to ciąża czworacza przeżyliśmy szok... - mówi szczęśliwy tata, Dominik Żubert. - Z czasem jednak co raz bardziej się z tego powodu cieszyliśmy. Teraz, kiedy są już na świecie, nasza radość jest nie do opisania.