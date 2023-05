Oto piękna Monika Gałkowska. Siatkarka z powiatu opoczyńskiego w Radomce Radom! Zobacz prywatne zdjęcia reprezentantki Polski

Monika Gałkowska, nową siatkarką Moya Radomka Lotnisko Warszawa-Radom

Taka jest prywatnie Monika Gałkowska

Kim jest Monika Gałkowska

Monika Gałkowska z domu Bociek urodziła się 6 kwietnia 1996 roku w Opocznie. Pochodzi z Sielca koło Żarnowa w powiecie opoczyńskim .To siatkarka, grająca na pozycji atakującej oraz przyjmującej, reprezentantka Polski. Jej brat Grzegorz Bociek również jest siatkarzem. Zaczynała w Uczniowskim Klubie Sportowym Fuks Sulejów, potem przeniosła się do MUKS ABiS SP 64 Łódź gdzie spędziła lata 2010 - 2014. Potem reprezentowała barwy Legionovi Legionowo, Muszynianki Muszyna, ŁKS Commercecon Łódź, Energa MKS Kalisz, Bartoccini Fortinfissi Perugia we Włoszech, Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz.