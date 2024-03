Oto nowa moda ogłoszeniowa. Na klatkach schodowych sąsiedzi piszą do sąsiadów. U Was też takie wiszą - zobaczcie ZDJĘCIA

Ta międzysąsiedzka korespondencja - jeśli tak możemy o niej mówić - staje się stałym elementem goszczącym w gablotach na klatkach schodowych bloków, kamienic, wieżowców i apartamentowców.

Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych, zobacz je koniecznie

Co można zrobić, gdy zachowanie sąsiada/sąsiadów jest dla innych lokatorów męczące, uciążliwe? Oczywiście najlepiej zwrócić się bezpośrednio do tego, który nam przeszkadza. Ale okazuje się, że bardziej popularne są dziś listy, apele, czy prośby, które wywieszane są w widocznym miejscu na klatce schodowej, w windzie.

Jednym się to podoba, inny mają zupełnie inne zdanie w tej kwestii.

- A niech sobie wywieszają, co chcą. JA i tek nie czytam tego, co wisi w gablotach - mówi Dagmara Stołecka, lokatorka wiezowca na łódzkim osiedlu Retkinia. - Jak mnie sąsiadka zaleje, to przecież nie będę pisała do niej kartki na klatce schodowej, tylko pójdę do mieszkania i powiem, co się wydarzyło. Nie wyobrażam sobie innego rozwiązania.