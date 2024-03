Oto największy łódzki bazar rozmaitości, czyli giełda przy ulicy Puszkina. Ty kupisz niemal wszystko w atrakcyjnych cenach ZDJECIA

Bazar i targowisko w Łodzi

Zobacz co i za ile można kupić na bazarze ZDJĘCIA, CENY

Giełda, bazar przy ul. Puszkina w Łodzi - zobacz CENY przykładowych towarów

Meble:

wersalki 1,2 - 2,2 tys. zł

kanapy narożne 1,5 - 2,7 tys. zł

pojedyncze łóżka 800 - 1200 zł

Piloty do TV oryginalne i zamienniki od 30 zł do 120 zł

Środki chemiczne z Niemiec - wybrane ceny:

Proszek do prania Persil 100 prań - 80 - 110 zł

Płyn do prania Persil - 60 - 75 zł

Ariel żel Professional kolor - 55 - 65 zł

Ariel żel Professional kolor do prania do 200 prań - 120 - 135 zł

Fairy Jar All in one oryginal tabletki zmywarki 115 szt - 100 - 120 zł

Persil Professional proszek do koloru 200 prań 8,45 kg - 140 zł- 150 zł

Artykuły spożywcze z Niemiec - wybrane ceny:

Kawa Mielona Jacobs Kronung 500 g - 24 - 26 zł

Kawa Mielona Idee 500g - 22 - 25 zł

Kawa Dallmayr Ethiopia 500g - 35 - 38 zł

Kawa Mielona Lavazza Qualita Oro 250g - 16 - 20 zł

Kawa mielona MOVENPICK 500g - 21 - 24 zł

Kawa rozpuszczalna IDEE Kaffee J.J DARBOVEN 200g - 24 zł - 27 zł

Kawa rozpuszczalna MOVENPICK 100g - 21 - 23 zł