Oto najpopularniejsi kucharze w Łódzkiem. Poznaj kandydatów i zagłosuj w plebiscycie Mistrzowie Smaku 2022. To Wy decydujecie kto wygra!

Na najlepszego kucharza w plebiscycie Dziennika Łódzkiego - Mistrzowie Smaku można głosować jeszcze do 27 lipca do godziny 21. O tym, którzy kucharze zdobędą główne tytuły i nagrody dla zwycięzców w naszym regionie zdecydują wojewódzkie rankingi zwycięzców z miast i powiatów. Dodatkowo kucharze i kelnerzy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 w wojewódzkich rankingach awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym nagrodą jest samochód - Citroen C3. W naszej galerii zobaczycie dotychczasowych kandydatów i liderów głosowania.