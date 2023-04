Oto najpiękniejsze rasy psów! Te psiaki są urocze. Zobacz TOP 10 najładniejszych ras ZDJĘCIA

Najpiękniejsze rasy psów

Warto też przypomnieć, że wybierają psa, nie należy kierować się tylko jego wyglądem. To naprawdę bardzo ważne. Przede wszystkim trzeba poczytać na temat konkretnej rasy, porozmawiać z hodowcami, którzy doskonale znają charakter czworonogów, z którymi przebywają na co dzień.

Chart afgański

Piękny, ale... Zanim zaczniesz liczyć, czy wystarczy ci pieniędzy na szczeniaka tej rasy, zastanów się, czy na pewno zależy ci właśnie na takim towarzyszu. Chart afgański to jedna z najstarszych… i najbardziej nieposłusznych ras. Jest niezależny jak kot i w domu z pewnością nie będzie tobą zainteresowany. Lepiej nie spuszczaj też go ze smyczy na otwartym terenie. Nie licz też na to, że łatwo go wytresujesz – to rasa naprawdę trudna do ułożenia.