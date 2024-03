Oto najlepsze MEMY o wiośnie. Wiosna trwa, a internauci mają niezły ubaw. Tobie też wesoło?

ZOBACZ MEMY O WIOŚNIE

Ostatnie dni i noce odchodzącej zimy minęły pod znakiem zimna, nocnych przymrozków, lodowatego wiatru, a nawet opadów śniegu. Ale już wcześniej można było zauważyć budzącą się do życia przyrodę. Już w lutym, który okazał się anomalnie ciepły, kwiatami obsypały się forsycje, derenie jadalne, kwitną żonkile, hiacynty. W regionie łódzkim zauważono drugiego bociana, który powrócił z zimowiska.

21 marca wypada pierwszy kalendarzoiwy dzień wiosny. I jak twierdzą meteorolodzy, zrobi się cieplej, ale tylko do 23 marca. Późnie znów musimy sięgnąć po ciepłe kurtki. Bo temperatura znów spanie, a prawdziwie wiosennego grilla możemy planować dopiero w kwietniu. Wiosna potrwa do 21 czerwca. Okres ten został ustalony przez meteorologów po to, by łatwiej porównywać obserwacje prowadzone w różnych miejscach.