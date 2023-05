Oto najlepsi uczniowie szkół podstawowych z województwa łódzkiego - laureaci konkursów przedmiotowych. Zobaczcie zdjęcia i filmy

W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Laureaci - a było ich aż 210 – odebrali dyplomy i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podkreślić, że wśród laureatów dwoje to laureaci poczwórni! Jedna osoba zdobyła tytuł potrójnego laureata, a szesnaście osób to laureaci podwójni. Najlepsi w województwie reprezentują 112 szkół podstawowych. Na uroczystość przyjechali w towarzystwie dyrektorów i nauczycieli swoich szkół oraz dumnych rodziców.

Konkursy przedmiotowe, województwo łódzkie - laureaci potrójni

Konkursy przedmiotowe, województwo łódzkie - laureaci podwójni

Konkursy organizowane są, aby promować talenty uczniów i rozwijać w nich pasje. Wspierają ich w tym rodzice oraz nauczyciele. Jak podkreśla kuratorium cele konkursów to:

Profity dla laureatów konkursów przedmiotowych

Laureaci konkursów przedmiotowych (czyli osoby, które zakwalifikowały się do ostatniego stopnia konkursu i otrzymały określoną w regulaminie liczbę punktów):

- otrzymują najwyższą ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu

- są zwolnieni z tego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu najwyższego wyniku

- w pierwszej kolejności przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych – otrzymują maksymalną liczbę punktów 200.