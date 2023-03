Oto miejsca, w województwie łódzkim w których piesi są narażeni na największe niebezpieczeństwo. Tu jest najwięcej wypadków

"Czarne punkty". Oto miejsca w Łódzkiem gdzie jest najwięcej wypadków z pieszymi

Policjanci w oparciu o dane z ostatnich trzech lat (dokładnie – od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022) przygotowali w swojej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych, czyli takich, w których w tym czasie doszło do co najmniej trzech zdarzeń – wypadków i kolizji – z udziałem pieszych.

W galerii prezentujemy listę takich "czarnych punktów" w województwie łódzkim, powiat po powiecie, w kolejności alfabetycznej.