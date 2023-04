Oto miejsca, których w Łodzi już nie ma. Oto sentymentalna i wirtualna podróż po naszym mieście ZDJĘCIA 2.04

Zapraszamy na sentymentalny spacer po Łodzi

Przejście podziemne

Piotrkowska/Mickiewicza - zlikwidowane przy okazji budowy trasy W-Z.

Kino Bałtyk

Bałtyk to jedno z największych łódzkich kin w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Było to pierwsze kino w Łodzi posiadające system Dolby Surround. Kino Bałtyk znajdowało się przy ul. Narutowicza za budynkiem Filharmonii Łódzkiej.

We wrześniu 2015 kino Bałtyk zostało zamknięte.

Lunapark

Lunapark w Łodzi powstał w połowie lat 70., zamknięty został w styczniu 2016. W wesołym miasteczku znajdowało się 38 atrakcji. Wśród nich m.in.: wysoka na 16 m kolejka górska Jet Star osiągająca prędkość 96 km/h.

Bazar na stadionie ŁKS

W czasach, kiedy znany biznesmen Antoni Ptak rozkręcał handlowy biznes w Tuszynie i Rzgowie, w Łodzi rozkwitał handel na stadionie. Większość stoisk była ustawiona wzdłuż hali od strony głównego wejścia, pozostałe - z elektroniką, kasetami dźwiękowymi i płytami były zlokalizowane naprzeciwko wejścia na dworzec Łódź - Kaliska. Tutaj też można było kupić tani alkohol i papierosy z przemytu.

W 2009 roku bazar został zamknięty i przeniesiony na pobliskie osiedle.

Dyskoteka Pomarańcza

Największa dyskoteka nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce została zamknięta w 2013 roku. Oficjalnym powodem zamknięcia była modernizacja klubu. Na początku lutego 2013 roku w łódzkim klubie Pomarańcza kręcono teledysk do piosenki Pitbulla.