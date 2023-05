Oto laureaci Nagród Miasta Łodzi oraz odznaczeni Za Zasługi dla Miasta Łodzi GALERIA ZJDĘĆ i FILM

Oto pełna lista laureatów Nagród Miasta Łodzi

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” otrzymali

Iwona Bartosik – współzałożycielka i wieloletnia członkini Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Kamila Basińska – dziennikarka Telewizji TOYA od lat współpracująca z Fundacją dla Szczeniąt Judyta.

Marzena Bomanowska – kulturoznawczyni, muzealniczka, redaktorka zajmująca się obszarem kultury.

Łukasz Cieślak – szerzej znany jako Łukasz z Bałut. Pseudonim nie jest przypadkowy. Współzałożyciel Festiwalu Kultury Bałuckiej i Radia Wolne Bałuty.

Aneta Dalbiak – od ponad 17 lat związana z łódzkim muzealnictwem, działa z dużą pasją i skutecznością na rzecz kultury w Łodzi.

Robert Dybalski – przedsiębiorca, cukiernik z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach tego zawodu.

Patryk Gajda – od ponad dziesięciu lat związany z Łodzią. Twórca startupu, który był jednym z najoryginalniejszych przedsięwzięć marketingowych w Polsce (cyfrowa kapsuła czasu w kosmosie).

Grażyna Giętka – w latach 1976–2013 pełniąca stanowisko kierownika Klubu Dąbrowa.

Krystyna Giżowska – na polskiej scenie muzycznej od czasów swojego debiutu w 1968 r. w Zespole Pieśni i Tańca Transportowiec w Koszalinie. Na rzecz lokalnej społeczności, angażuje się w akcje charytatywne dla potrzebujących dzieci i młodzieży, regularnie wspierając organizacje wyjazdów wakacyjnych.

Grzegorz Goliński – magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Były zawodnik łódzkiej Gwardii. Z boksem związany od 1994 r. Wiceprezes Łódzkiego Okręgowego Związku Kickboxingu, członek zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego.

Piotr Górski – nauczyciel, pedagog specjalny, trener zapasów i sumo. Mistrz Polski w sumo oraz w zapasach.

Gabriela Halakiewicz – członek Fundacji DOBROdzieje się. Koordynator wolontariatu w Fundacji Gajusz oraz konsultant w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi. Od ponad 25 lat aktywnie wspiera w potrzebie łódzkie dzieci i rodziny.

Joanna Jabłkowska – od września 2016 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. zasiada w radzie naukowej Polsko–Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

Bogdan Jakubowicz – wieloletni funkcjonariusz Policji. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Pan Bogdan Jakubowicz jest cały czas aktywny i zaangażowany m.in. w rozwożenie posiłków osobom potrzebującym oraz podopiecznym MOPS.

Marcin Józefaciuk – nauczyciel i społecznik. Człowiek ogromnej energii. W latach 2017–2022 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Po ataku zbrojnym na Ukrainę, bezzwłocznie podjął kroki przygotowawcze do wsparcia uchodźców.

Jan Jóźwiak – w latach 1993 – 2005 był członek Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Mazowsze”. W swojej klinice udziela kompleksowej pomocy każdemu zainteresowanemu.

Marek Klimczak – urodzony w Łodzi. Niemal 50 lat swojej kariery zawodowej poświęcił rodzinnemu Miastu. Z wykształcenia ekonomista oraz pedagog. W latach 2001–2002 piastował urząd Wiceprezydenta Miasta Łodzi. Inicjator wielu akacji społecznych na rzecz osób starszych. Inicjator i fundator nagrody literackiej im. Jerzego Wilmańskiego.

Marek Kmiecik – całe swoje życie zawodowe, jak i społeczne, związał z Łodzią. Jest pracownikiem niepedagogicznym w przedszkolu miejskim. Należy do wielu związków i organizacji, dzięki którym może pomagać dzieciom, ale również osobom, które tego potrzebują.

Magda Komarzeniec – do 2021 r. była związana zawodowo z Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie pracowała na stanowisku dyrektora. Następnie rozpoczęła pracę na tym samym stanowisku w Muzeum Miasta Łodzi. Dzięki jej staraniom rok 2022 ustanowiono rokiem Romana Modzelewskiego.

Małgorzata Kosiec – artystka, studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Finalistka prestiżowego programu International Young Art. Autorka licznych wystaw m.in. takich jak: Miva Galleri, Malmo Szwecja; Galeria Polswiss Art, Warszawa; Szósta Dzielnica, Łódź; Galeria Fibak, Warszawa; Galeria Opus, VI Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Łódź.

Ali Koussan – z wykształcenia stomatolog, a z zamiłowania społecznik. Od lat związany z Łodzią. Mieszkańcy znają go nie tylko z prowadzonej kliniki stomatologicznej, zaangażowany jest bowiem w pomoc osobom w kryzysie bezdomności.

Katarzyna Król – działa na rzecz osób z niepełnosprawnością w Łodzi, województwie łódzkim i innych województwach. Jest członkiem Zarządu Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadza liczne zajęcia z zakresu sportu dla osób niepełnosprawnych.

Dariusz Leśnikowski – od 1978 r. związany ze środowiskiem kulturalnym i akademickim Łodzi. Aktor, a później przez wiele lat kierownik artystyczny Teatru „Pstrąg-Grupa’80” Uniwersytetu Łódzkiego.

Marta Libiszowska – związana z Fundacją „Dom w Łodzi” od jej powstania. Działa na rzecz nie tylko podopiecznych fundacyjnego Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, ale również środowiska dzieci z niepełnosprawnościami.

Mateusz Lipski – założyciel PROGRESSIVO, związany jest z branżą marketingu nieprzerwanie od 2001 r. Twórca marek, strategii komunikacji, sloganów i haseł reklamowych, które trwale zapisały się w świadomości masowej.

Ewa Młyńczyk – od lat zaangażowana jest w życie Miasta. Należy do Ligi Kobiet Polskich, w której odpowiedzialna jest za sprawy finansowe, merytoryczne oraz organizacyjne. Wyróżnia się działaniami na rzecz łódzkich kobiet i ich rodzin.

Krystian Mrowiński – dyrektor Regionalny Carrefour, a po pracy działacz społeczny. Z jego bogatej działalności społecznej na szczególne podkreślenie zasługuje praca na rzecz pomocy dzieciom.

Arcybiskup Grzegorz Ryś – od 2017 r. z nadania papieża Franciszka, pełni funkcję arcybiskupa metropolity łódzkiego wspierając wiele akcji społecznych.

Mjr. w st. spocz. Tomasz Rżewski – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczestnik misji pokojowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii w latach 1975 i 1982/1983. Od kilkunastu lat bierze aktywny udział w działalności Łódzkiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Monika Sawicka-Kacprzak – autorka bestsellerowych książek z działu tzw. „literatury kobiecej”.

Henryk Stefaniak – od 1990 r. prowadzi działalność społeczną na rzecz środowiska kupieckiego i małej przedsiębiorczości w Łodzi. Jego prace skupiały się na poprawieniu warunków pracy kupców na targowiskach i innych miejscach wyznaczonych do handlu.

Przemysław Stupnowicz – jest czynnym sportowcem oraz trenerem. Od 2013 r. w swoim dorobku zebrał sukcesy rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej w biegu ultramaratońskim. Czynnie zaangażowany w propagowanie kultury fizycznej w Łodzi.

Michał Sztańc – łodzianin z urodzenia. Od 2006 r. członek PTTK i Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy. Za swoją działalność został odznaczony Srebrną oraz Złotą Odznaką Jana Czeraszkiewicza oraz Brązową Honorową Odznaką PTTK. Cała ww. działalność Pana Michała Sztańca to wolontariat bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Piotr Trepka – pochodzący z Częstochowy koszykarz w 2007 r. trafił do drugoligowego ŁKS Łódź. Wraz z łódzką drużyną awansował na zaplecze koszykarskiej ekstraklasy. W sezonie 2011/2012 wprowadził drużynę do Polskiej Ligi Koszykówki, w której rozegrał 32 spotkania. Obecnie trenuje młodzież. Łodzianin z wyboru.

Maciej Trzebeński – kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Całe zawodowe życie związany z Łodzią. Jego istotnym osiągnięciem jest stworzenie w Fabryce Sztuki przestrzeni dla alternatywnych i nowatorskich działań artystycznych i edukacyjnych. Jest współtwórcą innowacyjnego projektu Art._Inkubator.

Tomasz Tulejski – współzałożyciel i animator Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, będącej unikatową w skali kraju jednostką badawczą. Wspiera intelektualnie tworzenie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i ogólnopaństwowym.

Jarosław Tumiłowicz – wieloletni samorządowiec i społecznik łódzki działający na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości.

Andrzej Twardowski – przez 3 kadencje wiceprzewodniczący Rady Osiedla Radogoszcz i wielokrotny przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód. Brał udział w wielu akcjach charytatywnych.

Tomasz Walicki – karierę sportową związał z Chojeńskim Klubem Sportowym Łódź. Przywdziewając jego barwy, grał na najwyższym szczeblu rozgrywek. Po zakończeniu kariery zaangażował się w szkolenie młodzieży. Jego podopieczni zdobywają medale na turniejach krajowych oraz międzynarodowych. Od lat zaangażowany w wychowywanie młodzieży.

Włodzimierz Witek vel Witkowski – jest wolontariuszem Fundacji Happy Kids od początku działalności organizacji, czyli od blisko 20 lat. Wielokrotnie swoją postawą, charakteryzującą się odpowiedzialnością, zaangażowaniem czy wysoką kulturą osobistą, udowadniał podopiecznym rodzinnych domów dziecka, wolontariuszom oraz pracownikom Fundacji, że jest wyjątkowym człowiekiem o wielkim sercu i pasji.

Jacek Włuka – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego SP7 Łódź oraz Kadry Wojewódzkiej Młodzików Gimnastyki Sportowej. Wychował wielu mistrzów Polski w gimnastyce sportowej, od klasy młodzieżowej, aż do mistrzowskiej.