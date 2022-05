Oto laureaci łódzkich finałów turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Galeria zdjęć

Wkategorii dziewcząt U-12 bezkonkurencyjna była drużyna UKS SMSze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. Klub prezesa Janusza Matusiaka, jednocześnie szefa komisji piłki kobiecej w ŁZPN, przeżywa wielkie chwile, wszak seniorki walczą o mistrzostwo Polski. Drugie miejsce zajęła EMKASkierniewice, a urocze panie trenerki musiały pocieszać swoje podopieczne. Trzecie miejsce dla Piotrcovii Piotrków, a czwarte dla Astorii Szczerców.

W kategorii chłopców U-12 łez (choć ponoć chłopaki nie płaczą) było jeszcze więcej. Niespodziewanie w finale zespół MG 13 Marcina Gortata przegrał z piłkarzami SPKsawerów. Chłopcy uważani za stuprocentowych faworytów zalali się łzami po meczu. Dyrektor szkoły Michał Feter musiał ich długo uspokaiać. Trzecie miejsce SP Drzewica, czwarte – PSPKamieńsk.

Sport jest sprawiedliwy i to, co zabrał uczniom Szkoły MarcinaGortata w kategorii chłopców starszych, oddał w rywalizacji U-10. Drużyna MG 13 pokonała Orlik Tomaszów i pojedzie do Warszawy. Trzecie miejsce SPnr 6 Zduńska Wola, czwarte – SPnr 2 Skierniewice.

Najbardziej emocjonujący był finał dziewcząt U-10. Drużyna Akademii GKSBełchatów prowadziła w końcówce, ale walczące do końca piłkarki LKSMOSiR Sieradz strzeliły dwie bramki i sensacyjnie triumfowały. Trzecie miejsce SPMoszczenica, czwarte – Pogoń Godzianów. Rozgrywano też finały w kategorii U-8, ale zwycięzcy nie jadą na ogólnopolskie finały do Warszawy. W Łódzkiem wygrały drużyny: dziewcząt z Będkowa i chłopców Łódzkiej Akademii Futbolu.

Turniej wzorowo przeprowadził koordynator Tomasz Lenart, były doskonały piłkarz ŁKS.

Wręczono także nagrody indywidualne. Chłopcy U-10 –najlepszy bramkarz: Maksymilian Lindner (MG13), najlepszy zawodnik: Jan Donegan (SP9 Zduńska Wola), król strzelców: Olek Legęcki (Orlik Tomaszów). Chłopcy U-12 – bramkarz: Adam Osiejewski (SPDrzewica), zawodnik: Franciszek Zgoda (SPKsawerów), król strzelców: Szymon Rózga (MG13). Dziewczęta U-10 – najlepsza bramkarka: Jagoda Sobańska (LKSMOSiR Sieradz), zawodniczka: Nadia Kokocińska (GKSBełchatów), królowa strzelczyń: Maja Kopiecka (SPMoszczenica). Dziewczęta U-12 – bramkarka: Natalia Piskorz (Piotrcovia), zawodniczka: Aleksandra Kędzierska (EMKASkierniewice), królowa strzelczyń – Julia Misiak (UKSSMSŁódź).