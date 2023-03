Oto król inflacji. 2 lata i wzrost ceny o 76,8 proc.! O tyle podrożał produkt codziennego użytku. Jaki? ZDJĘCIA

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2023 r. inflacja w Polsce wynosiła 18,4 proc. rok do roku. To najwyższy poziom od 26 lat! W sklepach znajdziemy jednak wiele produktów, których ceny podskoczyły znacznie bardziej niż mówi o tym oficjalny wskaźnik inflacji. Dobrym przykładem jest artykuł codziennego użytku, który znajdziemy w każdej łazience. Jego cena na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła aż o 76,8 proc. Wyniki badania przygotowanego przez specjalistów z aplikacji PanParagon dosłownie wprawiają w osłupienie!

– PanParagon to w dużym skrócie aplikacja do wyszukiwania promocji w gazetkach i przechowywania paragonów. Anonimowe dane jakie wpływają do naszego systemu dają nam solidną podstawę do wielu analiz w zakresie zachowań konsumenckich, cen produktów czy realnej inflacji. Liczne informacje o ekstremalnie wysokich cenach za papier toaletowy skłoniły nas do sprawdzenia faktycznych kwot znajdujących się na paragonach. W analizie uwzględniliśmy też ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. – Aby badanie przedstawiało wzrost cen w każdej kategorii produktów wyodrębniliśmy najpopularniejsze marki na polskim rynku i określiliśmy konkretną liczbę sztuk w opakowaniu – dodaje.