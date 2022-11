Oświadczyny w finale 9.edycji programu "Rolnik szuka żony". Michał poprosił o rękę Adriannę z Łodzi ZDJĘCIA, VIDEO

Oświadczyny w finale 9.edycji programu "Rolnik szuka żony". Michał poprosił o rękę Adriannę z Łodzi

Gospodarze mieli dwa miesiące, żeby przekonać się, czy w programie dokonali słusznych wyborów partnerek i partnerów. W finałowym odcinku 9.edycji programu "Rolnik szuka żony" spotkali się z prowadzącą Martą Manowską, by opowiedzieć, co wydarzyło się przez czas, gdy nie widziały ich kamery. Zdradzili również swoje plany na przyszłość. Kiedy w studio pojawił się Michał i Adrianna nie ukrywali swojego szczęścia i... zaręczynowego pierścionka.

20-letnią Adriannę z Łodzi do napisania listu do Michała skłoniły jego oczy. Wielka miłośniczka dzieci – jest studentką pedagogiki i pracuje jako niania piątki szkrabów. Jest osobą energiczną, gotową na nowe wyzwania i doświadczenia. Uwielbia długie spacery, podróże samochodem, jazdę na rolkach i łyżwach oraz taniec, który regularnie trenuje.

Mało kto wie, że Adrianna aż sześć lat spędziła w klasie wojskowej jako dowódca szkoły. Była też członkiem brygady strzeleckiej i ma ukończony kurs wychowawcy kolonii i animatora dla dzieci. Wchodząc do programu mówiła, że jej wymarzony facet powinien być szczery, wspierający, wyrozumiały i zabawny. Nie toleruje natomiast arogancji i nadużywania alkoholu.

Michał ma 24 lata i jest rolnikiem z województwa podlaskiego. Wraz z rodzicami gospodarzą na 130 hektarach. Główną gałęzią gospodarstwa jest hodowla 150 krów mlecznych. Posiadają również konie (tzw. zimnokrwiste). Michał uważa, że ma specyficzny temperament - jest pracowity i zawzięty. Z początku nie chciał wiązać przyszłości z rolnictwem, finalnie jednak skończył szkołę średnią o profilu rolniczym. W swoim życiu myślał też o szkole wojskowej, a nawet wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Po niemal roku spędzonym w Warszawie i pracy w zupełnie innej branży postanowił wrócić w rodzinne strony i oddać swoje sercu temu co sprawia mu najwięcej radości. Śmieje się, że nie ma konkretnych zainteresowań i robi akurat to, co mu się podoba w danym momencie życia. Nie był w poważnym związku, a wszystkie relacje kończyły się, zanim na dobre się rozpoczęły. Ma wrażenie, że w momencie, w którym zaczynał się bardziej angażować, to zainteresowanie drugiej strony uciekało. Uważa, że podstawowym budulcem związku, poza miłością, jest szczerość. Chciałby poznać dziewczynę, która zaakceptuje jego zalety i wady. Ceni otwartość i rozmowę, nie lubi pozostawiać niczego domysłom.