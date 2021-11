Ostrzeżenie dla Łódzkiego 26.11.2021 23:47, Wypadek na S8 (341 km) kier. W-wa

Ostrzeżenie RSO: WYPADEK NA S8 (341 KM) KIER. W-WA

Obowiązuje od: 26.11.2021 23:47 do: 27.11.2021 03:00

W wyniku wypadku do którego doszło na S8 (341 km) doszło do zablokowania jezdni. Policja jest w trakcie organizowania objazdu. Zalecany zjazd z drogi S8 na w. Wolbórz w kierunku Wolborza drogą serwisową i powrót na S8 na w. Studzianki

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.