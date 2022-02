Ostrzeżenie dla Łódzkiego 26.02.2022 09:57, Utrudnienia S8e

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA S8E

Obowiązuje od: 26.02.2022 09:57 do: 26.02.2022 13:00

W skutek zderzenia pojazdów w ruchu.na S8e (w. Róża - w. Łask) kier. Wrocław 210 km jedna jezdnia została zablokowana. Ruch kierowany jest na w. Róża na S14 do w. Dobroń, dalej do DW482 i powrót na S8 na w. Łask.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.