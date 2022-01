Ostrzeżenie dla Łódzkiego 20.01.2022 11:35, Utrudnienia na A1 (418km) m.Poraj

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA NA A1 (418KM) M.PORAJ

Obowiązuje od: 20.01.2022 11:35 do: 20.01.2022 16:00

Utrudnienia na A1 (418km) m.Poraj, odcinek Kamieńsk-Piotrków.Tryb. Pojazd ciężarowy stoi w poprzek jezdni. Jezdnia zablokowana. Zalecany objazd równoległą DK91. Policja kieruje na objazd w m. Kamieńsk na DW 484 dalej do DK91 do Piotrkowa Trybunalskiego.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.