Ostrzeżenie dla Łódzkiego 18.03.2022 21:44, Utrudnienia A2 (399km), m. Michałówek

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA A2 (399KM), M. MICHAŁÓWEK

Obowiązuje od: 18.03.2022 21:44 do: 19.03.2022 07:30

Utrudnienia na A2 (398+600km), m. Michałówek, odcinek w. Skierniewice - w. Wiskitki, kier. W-wa. Zderzenie 3 sam. ciężarowych. Jezdnia zablokowana. Objazd: zjazd na węźle Skierniewice na DK70 do Łowicza, dalej DK92 do Dk50; powrót na A2 na węźle Wiskitki. Można też DK70 zjechać w kierunku Skierniewic do S8; wjazd na Dk50 na w. Mszczonów Północ; powrót na A2 na węźle Wiskitki.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.