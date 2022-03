Ostrzeżenie dla Łódzkiego 08.03.2022 02:11, Utrudnienia A2 pow. łowicki

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIA A2 POW. ŁOWICKI

Obowiązuje od: 08.03.2022 02:11 do: 08.03.2022 06:30

W skutek zderzenia pojazdów w ruchu na A2 (w. Łowicz - w. Łódź Północ) kier. Poznań 382 km została zablokowana jezdnia. Zalecany objazd przez w. Łowicz do DK14 do w. Stryków.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.