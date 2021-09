Ostatnie dni wyprzedaży w Tesco na Wyszyńskiego - sklep działa tylko do 30 września, co można jeszcze kupić?

Jeszcze tylko w środę i w czwartek można zrobić ostatnie zakupy w Tesco przy al. Wyszyńskiego 107. Sklep przed zamknięciem z dniem 30 września br. wyprzedaje cały asortyment. Co jeszcze można w nim kupić? Jest wiele produktów, które mają zdecydowanie obniżone ceny – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

- Weszłam i zobaczyłam sporo już pustych półek, ale to, co zostało np. chemia ma ceny o 40% obniżone, a mrożonki – nawet o połowę - mówi mieszkanka pobliskiego bloku. - Kupiłam też przyprawę do mięsa za 84 grosze.

W ofercie ostatniego tygodnia działania sklepu Tesco klienci mogą skorzystać z rabatów

- na asortyment z kategorii pranie: - 40 %

- na mrożonki, drób: - 50%

- na kosmetyki sezonowe: - 60%

- na lody: - 50%

- słodycze Milka: - 40%

Sklep zostanie poddany transformacji, tak jak wiele innych sklepów Tesco w Łodzi i w kraju - w Netto. Zmianę zwiastują ustawione już plakaty informacyjne. Zanim to nastąpi będzie zamknięty. Netto zacznie tam działać na początku grudnia.

Salling Group – właściciel Netto – w ramach ubiegłorocznej transakcji przejął 301 sklepów Tesco Polska. 31 października działalność zostanie zakończona przez wszystkie sklepy Tesco w Polsce.