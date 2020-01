Ostatnia szansa by dołączyć do rywalizacji w Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump. Zagraj w Łodzi i wygraj wyjazd do Zakopanego

Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jump to oficjalne zawody w Deluxe Ski Jump. 22 listopada turniej został zainaugurowany w Wiśle, tydzień później rozegrany w Katowicach, a następnie w Kielcach, Bielsku-Białej, Krakowie, Wrocławiu. W zabawie wzięło udział już blisko 2000 miłośników skoków narciarskich i fanów gry DSJ.

Rekordowe skoki

Podczas zawodów we Wrocławiu padł kolejny rekord rozgrywek. Aż 213,6 punktu zdobył Jarosław Kowalski. – Bardzo się cieszę, że udało mi się pobić dotychczasowy rekord. Wydawało mi się to nierealne, a jednak, dobra passa dopisała! Ostrze zęby na Zakopane! Będzie ostra walka.

Szansa na pobicie kolejnych rekordów nadarzy się już 11 i 12 stycznia w Łodzi.

Niezapomniane emocje

O popularności Deluxe Ski Jump nie trzeba nikogo przekonywać. Grą interesował się również sam Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN. – Lubiłem grać w DSJ, chociaż nie jestem wielkim fanem gier komputerowych. To była kultowa gra, więc chyba nie ma osoby, która choć raz by w nią nie zagrała. Cieszę się na tę reaktywację i że fanom się to podoba – stwierdził.

Wspaniałe nagrody

W trakcie zawodów do dyspozycji uczestników są cztery stanowiska z komputerami: trzy z nich służą do treningów, a jedno jest dedykowane do oddawania konkursowych skoków. Każdy zawodnik na miejscu może skorzystać z dwuminutowej sesji treningowej, po której oddaje dwa skoki w sesji konkursowej. O czym trzeba pamiętać, radzi Apoloniusz Tajner, Prezes Zarządu PZPN - Ja zagrałem kilka razy i muszę przyznać, że DSJ wymaga dużo treningu. Najważniejsze, by wyczuć moment odbicia z progu. Zawodnicy trenują to latami, dzięki czemu uzyskują pełen automatyzm. Te same zasady dotyczą DSJ, dlatego zachęcam do udziału w tej zabawie. W każdym z eliminacyjnych miast na zawodników czekają dyplomy i upominki, a na najlepszych cenne nagrody oraz finał zmagań w Zakopanem, na który zostaną zaproszeni najlepsi zawodnicy z każdego miasta!